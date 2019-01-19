Более трехсот мигрантов проникло по туннелю из Мексики в США

Мехико, , 03:44 — REGNUM Крупная группа мигрантов из Мексики в числе 376 человек проникла по туннелю на территорию США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на погранслужбу Соединенных Штатов.

Сообщается, что через туннель под стеной мигранты смогли пробраться к территории города Сан-Луис (штат Аризона). После проникновения в США мигранты сдались властям и сейчас пытаются получить убежище в Соединенных Штатах. Отмечается, что из 376 нелегалов 179 являются детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января новый караван мигрантов из стран Центральной Америки вошел в Мексику. Сообщается, что на мексиканскую территорию за 17−18 января прибыло более 1000 беженцев. Предполагается, что далее этот караван мигрантов двинется к американской границе.

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