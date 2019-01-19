МИД РФ: Ущемляя права России, ПАСЕ нарушает устав Совета Европы

Москва, , 03:40 — REGNUM Документы Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ущемляющие российских дипломатов в правах, противоречат уставу самого Совета Европы, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Вывод этого заключения совершенно четкий — он фиксирует наличие серьезного несоответствия документов ПАСЕ правилам процедур и регламентов, уставным документам Совета Европы», — со ссылкой на заключения юристов цитируют Грушко РИА Новости.

Напомним, ПАСЕ в 2014 году ограничил Россию в правах «из-за Крыма», и когда российская делегация перестала участвовать в сессиях и платить взносы, обвинила Москву в нарушениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января члены Госдумы поддержали решение не возвращаться в ПАСЕ.

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