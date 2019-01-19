Лидеры КНР и Канады могут обсудить по телефону ситуацию с задержанными

Пекин, , 02:36 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Китая Си Цзиньпин могут провести телефонные переговоры о ситуации вокруг задержания канадских граждан в КНР и задержание финансового директора Huawei в Ванкувере, заявил канадский посол в Китае Джон Маккалум на пресс-конференции.

Он заявил, что телефонный звонок канадского премьер-министра Си Цзиньпину является одним из последних способов нормализовать отношения между Канадой и Китаем. Однако, по его словам, для телефонных переговоров нужно выбрать правильное время. Он также выразил уверенность, что переговоры состоятся.

Напомним, в декабре 2018 года в канадском Ванкувере была задержана финансовый директор китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США. В настоящее время она ожидает решения канадского правосудия по экстрадиции в Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Китае был вынесен смертный приговор гражданину Канады Роберту Шелленбергу по обвинению в торговле наркотиками. Ранее суд приговорил Шелленберга к 15 годам тюремного заключения, однако после апелляции приговор был пересмотрен в сторону смертной казни.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США считает «политическим» приговор канадскому наркоторговцу в Китае