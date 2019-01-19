Лавров: «Нарушение» Москвой договора РСМД Вашингтон ничем не доказал

Москва, , 02:32 — REGNUM Никаких доказательств нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) американская сторона не представила, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

Лавров, обсуждая тему риска разрушения РСМД, к которому готовится Вашингтон, напомнил, что Москва не раз предлагала американским партнерам по соглашению аргументировать свои обвинения.

Но трудно было даже добиться просто названия ракеты, которая не устраивает Соединенные Штаты — «буквально клещами из них выжали название ракеты». Тем более, ничего американцы не представили в виде доказательств по дальности ракеты.

«Если они убеждены, что дальность нарушена, может быть, у них есть спутниковые снимки или что-то еще. Ничего нам этого не было предоставлено», — сказал Лавров.

Напомним, Вашингтон в качестве повода к разрыву РСМД привел существование у России крылатой ракеты 9М729 (SSC-8) «Новатор», радиус действия которой якобы составляет от 500 до 5000 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема РСМД, который Вашингтон хочет разорвать 2 февраля, беспокоит жителей Европейского союза. На встрече в Москве Маас заявил, что в силах России сохранить договор, но для этого надо уничтожить «не ту» ракету.

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