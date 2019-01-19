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Берлин предлагает включить в договор РСМД новых участников

Политика

В том числе Китай

Москва, 19 января 2019, 02:05 — REGNUM  Китай и другие страны должны быть подключены к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил германский министр иностранных дел Хайко Маас по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Маас, обсуждая тему РСМД, заявил, что, по мнению Берлина, договор должен выйти за свои прежние, российско-американские, рамки. По его словам, «другие государства, которые работают в этой сфере, не только Китай», надо подключить к контролю над вооружениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маас на встрече с Лавровым заявил, что Москва должна уничтожить свою крылатую ракету, «нарушающую» РСМД. Так считают в Берлине, так считают в НАТО, отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Берлин возложил на Москву ответственность за сохранение договора РСМД

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Российско-американские отношения
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