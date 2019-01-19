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Трамп определился со сроками встречи с Кимом

Политика

С местом встречи определенности гораздо меньше

Трамп определился со сроками встречи с Кимом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Вашингтон, 19 января 2019, 01:24 — REGNUM  Встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил провести в конце февраля, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Заявление Сандерс сделано по итогам переговоров Трампа с Ким Ён Чхолем, завотделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи, который находится в Вашингтона с визитом. Северокорейско-американская встреча длилась полтора часа.

«Они обсудили денуклеаризацию и второй саммит, который пройдет ближе к концу февраля», — заявила Сандерс.

Представитель администрации Трампа заверила, что американский лидер очень ждет новой, второй встречи с Кимом. Место же переговоров пока не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Ён Чхолем прилетел в Вашингтон 18 января на переговоры с американским госсекретарем Майком Помпео. Встретиться с северокорейским послом согласился и глава США.

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США и КНДР
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