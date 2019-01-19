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Глава МИД ФРГ: ЕС признал, что Керченский пролив свободен для судоходства

Политика

В Керченском проливе беспрепятственно проходят корабли различных государств, им никто не мешает

Москва, 19 января 2019, 01:04 — REGNUM  В Европейском союзе признали, что Керченский пролив свободен для судоходства, заявил германский министр иностранных дел Хайко Маас, передает НТВ.

Находясь в Москве с визитом, Маас сказал, что, по оценке ЕС, в Керченском проливе беспрепятственно проходят корабли различных государств, им никто не мешает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров на встрече с Маасом сказал, что просьба канцлера Германии Ангелы Меркель к президенту РФ Владимиру Путину пропустить в зону Керченского пролива немецких экспертов для оценки свободы передвижения судов, будет рассмотрена.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Москва изучит предложения Германии и Франции по Керченскому проливу

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