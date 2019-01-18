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SANA: Жертвами удара коалиции США в Дейр-эз-Зоре стали 20 мирных жителей

Политика

Авиаудары были нанесены по населённому пункту Багуз-Тахтани

Дейр-эз-Зор, Сирия, 18 января 2019, 23:39 — REGNUM  По меньшей мере 20 мирных жителей погибли в результате удара ВВС международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 18 января сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Как уточняется, авиаудары были нанесены по населённому пункту Багуз-Тахтани. По информации агентства, среди погибших есть женщины и дети, ещё десятки человек получили ранения.

Напомним, ранее сегодня возглавляемая США коалиция сообщила о нанесении ударов по командному пункту террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне Эс-Сафафия.

Как заявлено, командный пункт боевиков, находившийся в мечети, был уничтожен точечным ударом, убиты члены террористической группировки.

За день до этого несколько американских военнослужащих погибли в результате атаки террористки-смертницы на патруль коалиции в сирийском городе Манбидже.

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Участие США в войне в Сирии
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