SANA: Жертвами удара коалиции США в Дейр-эз-Зоре стали 20 мирных жителей

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 23:39 — REGNUM По меньшей мере 20 мирных жителей погибли в результате удара ВВС международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 18 января сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Как уточняется, авиаудары были нанесены по населённому пункту Багуз-Тахтани. По информации агентства, среди погибших есть женщины и дети, ещё десятки человек получили ранения.

Напомним, ранее сегодня возглавляемая США коалиция сообщила о нанесении ударов по командному пункту террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне Эс-Сафафия.

Как заявлено, командный пункт боевиков, находившийся в мечети, был уничтожен точечным ударом, убиты члены террористической группировки.

За день до этого несколько американских военнослужащих погибли в результате атаки террористки-смертницы на патруль коалиции в сирийском городе Манбидже.