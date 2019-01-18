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Правительство Конго отвергло протест Африканского союза по выборам

Политика

Делегация Африканского союза направляется в Конго в связи с кризисом после выборов

Киншаса, 18 января 2019, 23:49 — REGNUM  Правительство Конго отвергло протест и требование Африканского союза отложить публикацию окончательного результата президентских выборов в стране, 18 января передает агентство Reuters.

«Я не думаю, что кто-либо имеет право говорить суду, что делать… Ни одна страна в мире не может согласиться с тем, чтобы ее судебный процесс контролировался внешней организацией», — заявил журналистам представитель правительства Ламберт Менде.

Тем не менее, несмотря на отказ правительства, Конго в ближайшее время должна посетить делегация Африканского союза, которую возглавит глава организации Поль Кагаме.

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