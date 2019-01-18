ВЦИОМ обновил рейтинг доверия политикам в России

Москва, , 23:24 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг доверия российским политикам, в том числе действующему президенту Владимиру Путину. Рейтинги опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Согласно исследованию, рейтинг доверия президенту России как политику на минувшей неделе составил 33,4% — это лидирующий показатель. При этом рейтинг одобрения деятельности президента как института власти по среднему значению на 13 января составил 62,1%.

На втором месте в рейтинге доверия политиков — министр обороны Сергей Шойгу (13,7%). На третьем — министр иностранных дел России Сергей лавров (9,3%).

Председатель правительства России Дмитрий Медведев находится на пятом месте — его деятельность как политика одобряют 8,3%.

Примечательно, что рейтинг одобрения деятельности правительства России во главе с Медведевым составляет 39,5%.

Опрос проводился по телефону. В исследовании приняли участие 1600 граждан России в возрасте старше 18 лет.