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ВЦИОМ обновил рейтинг доверия политикам в России

Политика

В том числе рейтинг доверия президенту Путину

Москва, 18 января 2019, 23:24 — REGNUM  Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг доверия российским политикам, в том числе действующему президенту Владимиру Путину. Рейтинги опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Согласно исследованию, рейтинг доверия президенту России как политику на минувшей неделе составил 33,4% — это лидирующий показатель. При этом рейтинг одобрения деятельности президента как института власти по среднему значению на 13 января составил 62,1%.

На втором месте в рейтинге доверия политиков — министр обороны Сергей Шойгу (13,7%). На третьем — министр иностранных дел России Сергей лавров (9,3%).

Председатель правительства России Дмитрий Медведев находится на пятом месте — его деятельность как политика одобряют 8,3%.

Примечательно, что рейтинг одобрения деятельности правительства России во главе с Медведевым составляет 39,5%.

Опрос проводился по телефону. В исследовании приняли участие 1600 граждан России в возрасте старше 18 лет.

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Социологические опросы
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