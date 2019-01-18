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Очередной караван мигрантов вошел в Мексику

Политика

Группе предстоит многодневное путешествие в сторону границы с США

Мехико, 18 января 2019, 23:25 — REGNUM  Новый караван мигрантов из Центральной Америки вошел на территорию Мексики, 18 января передает агентство Reuters.

Несколько сотен мигрантов из Гондураса 18 января присоединились к группе из 1000 беженцев, вступивших в Мексику днем ранее.

«Дорога была открыта. Они не выдали нам браслеты или что-то еще, они просто позволили нам пройти через границу в Мексику», — сообщил журналистам 37-летний Марко Антонио Кортес, пекарь из Гондураса.

Далее группе предстоит многодневное путешествие в сторону границы с Соединенными Штатами — именно туда хочет попасть большинство мигрантов.

В то же время мексиканские миграционные службы уже предложили беженцам, которым будет отказано в доступе в США, временные убежища и возможность получить разрешение на проживание в Мексике.

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