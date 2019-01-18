Белый дом: Трамп и Ким Чены встретятся в конце февраля

Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится в конце февраля. Об этом сообщила 18 января пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сегодня Дональд Трамп провёл в Вашингтоне переговоры с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.

Как сообщила пресс-секретарь, беседа продолжалась полтора часа. Стороны обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова и подготовку второго саммита лидеров США и КНДР.

«Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с председателем Кимом в месте, которое будет объявлено позднее», — сказала Сандерс.

Ранее в качестве возможного места проведения саммита уже назывались Вьетнам и Таиланд.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась в июля 2018 года в Сингапуре. В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, Ким Чен Ын выразил готовности к полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Дональд Трамп со своей стороны заверил, что Пхеньян получит гарантии безопасности.

Следует отметить, что подготовка новой встречи ведётся на фоне очередного охлаждения отношений между Вашингтоном и Пхеньяном из-за новой американской стратегии противоракетной обороны, в которой КНДР объявлена «чрезвычайной угрозой».