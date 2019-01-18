В ходе антитеррористического рейда в Болгарии задержаны 43 человека

София, , 22:18 — REGNUM Спецслужбами Болгарии в ходе масштабной спецоперации по пресечению финансирования терроризма задержаны 43 человека, передаёт 18 января «Болгарское телеграфное агентство».

Сообщается, что операция проводилась совместно специализированной прокуратурой, государственным агентством по национальной безопасности и управлением по борьбе с организованной преступностью одновременно в нескольких городах страны.

По данным спецслужб, в Болгарии были выявлены нерегулируемые денежные переводы в крупных объёмах за пределы страны с использованием неформальной финансово-расчётной системы «хавала».

Рейды были проведены по разным адресам в Софии, Плевене, Благоевграде, Разграде, Хасково, Пловдиве и Ловече. Сотрудники спецслужб изъяли около 32 тысяч евро, различные документы и другие улики.

Установлено, что организатором преступной деятельности был гражданин Сирии, проживающий в Болгарии. Он поддерживал контакты с людьми, осуществляющими логистическую поддержку и финансирование международных террористических организаций и причастными к другой преступной деятельности. Подозреваемый был задержан на территории Софии.

Начальник специализированной прокуратуры Болгарии Иван Гешев в ходе пресс-конференции сообщил, что среди задержанных есть и другие иностранцы, но гражданами каких именно стран они являются, он не уточнил.