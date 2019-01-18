Власти Колумбии назвали группировку, ответственную за теракт в Боготе

Богота, , 22:47 — REGNUM Власти Колумбии назвали ответственной за нападение на полицейскую академию в Боготе левую группировку «Армия освобождения народа» (ELN), 18 января передает агентство Reuters.

«Мы не успокоимся, пока не захватим и не привлечем к ответственности террористов. Я обещаю преступникам, что их ждет социальное отторжение, неприятие всех колумбийцев и международного сообщества», — заявил президент Колумбии Иван Дуке, обращаясь к гражданам Колумбии и боевикам ELN, ответственным за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в результате подрыва заминированного автомобиля напротив здания полицейской академии имени генерала Сантандера в столице Колумбии погиб 21 человек, в том числе террорист и 20 полицейских, ранения получили около 70 человек.

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