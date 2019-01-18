Трамп обратился к участникам митинга против абортов в Вашингтоне

Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп записал видеообращение к участникам митинга против абортов в Вашингтоне, 18 января передает агентство Reuters.

«Как президент, я всегда буду защищать первое право в нашей Декларации о независимости — право на жизнь», — заявил Трамп в видеообращении.

Видео, которое было показано на экране участникам многотысячного мероприятия, представил на сцене митинга вице-президент США Майк Пенс.

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