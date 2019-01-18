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Трамп обратился к участникам митинга против абортов в Вашингтоне

Политика

«Я всегда буду защищать первое право в нашей Декларации о независимости — право на жизнь»

Трамп обратился к участникам митинга против абортов в Вашингтоне
Gage Skidmore
Трамп Дональд

Вашингтон, 18 января 2019, 21:49 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп записал видеообращение к участникам митинга против абортов в Вашингтоне, 18 января передает агентство Reuters.

«Как президент, я всегда буду защищать первое право в нашей Декларации о независимости — право на жизнь», — заявил Трамп в видеообращении.

Видео, которое было показано на экране участникам многотысячного мероприятия, представил на сцене митинга вице-президент США Майк Пенс.

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