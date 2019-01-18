Беглов уволил сразу четырех вице-губернаторов Петербурга

Санкт-Петербург, , 20:14 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вечером в пятницу, 18 января, уволил сразу четырех своих заместителей, доставшихся ему по наследству от Георгия Полтавченко. Среди уволенных — чиновники, отвечавшие за внутреннюю политику в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Смольного, освобожден от государственной должности вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов. При Полтавченко он считался «первым среди равных», поскольку именно ему экс-губернатор неоднократно поручал исполнять свои обязанности во время своих отпусков или длительных загранкомандировок. Кроме того, Говорунов курировал от Смольного проведение в Петербурге выборной кампании в Госдуму и Заксобрание в 2016 году, часто общался с иностранными дипломатами, аккредитованными в Петербурге, исполнял другие представительские функции от лица городской власти.

Говорунов непосредственно координировал деятельность администрации губернатора Санкт-Петербурга, комитетов по информатизации и связи; по вопросам законности, правопорядка и безопасности; по печати и взаимодействию со средствами массовой информации; по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Также уволен с госдолжности вице-губернатор Михаил Кучерявый. Он пришел в Смольный в 2018 году с аналогичной должности в правительстве Ленобласти, а до этого дослужился до генеральской должности в Вооруженных силах. В правительстве Петербурга Кучерявый курировал комитет по делам Арктики, смысл появления которого неоднократно ставился под вопрос наблюдателями, а также комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, напрямую отвечающий за полигон опасных отходов «Красный Бор» и общее состояние городской экологии.

«Сегодня же действующий глава города освободил от государственной должности вице-губернаторов Санкт-Петербурга Константина Серова и Сергея Мовчана, назначив их советниками губернатора Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба Смольного.

Константин Серов пришел в правительство города с должности главы Невского района, а до этого много лет проработал депутатом Заксобрания от «Единой России». Претендовал на роль руководителя петербургской организации «ЕР», но уступил в борьбе за этот пост спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Зарекомендовал себя как опытный управленец и аппаратчик, хорошо знающий муниципальный и районный уровень власти.

Серов отвечал в Смольном за вопросы взаимодействия исполнительных органов власти Санкт-Петербурга с федеральными органами и другими субъектами РФ, за проведение государственной политики и осуществление государственного управления на территориях районов Санкт-Петербурга, за вопросы молодежной политики Санкт-Петербурга и взаимодействие с общественными организациями. То есть в целом за внутриполитический блок городской власти. До отставки Полтавченко Серова называли в числе возможных кандидатов на пост губернатора в следующем электоральном цикле.

Сергей Мовчан отвечал в Смольном за решение вопросов промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, развития предпринимательства и потребительского рынка, осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Он курировал деятельность комитета по промышленной политике и инновациям, комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, комитета по государственному заказу.

Как сообщало ИА REGNUM, после прихода в Смольный 3 октября 2018 года врио губернатора Александра Беглова были отправлены в отставку в конце декабря вице-губернаторы Михаил Мокрецов и Игорь Албин. Вместо них пока никто не назначен.

Кроме того, 15 и 17 января Беглов назначил новых глав десяти городских комитетов.

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