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США готовы снять оружейное эмбарго с Кипра

Политика

Поставки американского оружия «усилят региональную стабильность»

Никосия, 18 января 2019, 19:49 — REGNUM  Соединенные Штаты готовы снять эмбарго на поставки оружия Кипру, 18 января передает агентство Associated Press.

О планах Вашингтона по снятию оружейного эмбарго с островного государства сообщил журналистам глава МИД Кипра Никос Христодулидес.

Христодулидес отметил, что поставки оружия из США «усилят региональную стабильность» и не должны рассматриваться как «наносящие ущерб» отношениям Кипра с Россией и другими поставщиками оружия.

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Внешняя политика США
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