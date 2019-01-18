Глава NASA посетит Байконур во время одного из запусков к МКС

Москва, , 19:22 — REGNUM Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что сможет встретиться с директором NASA Джимом Брайденстайном, когда тот прибудет на космодром «Байконур» на один из ближайших пусков к Международной космической станции, передаёт 18 января РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что первый в 2019 году пилотируемый полёт к МКС запланирован на начало марта. Между тем Рогозин уточнил, что запуск может состояться не в марте, а в апреле.

Ожидается, что на корабле «Союз МС-12» к МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кох.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью минувшего года NASA пригласило Дмитрия Рогозина посетить США в начале 2019 года, однако позднее стало известно об отказе американской стороны от встречи. Джим Брайденстайн объяснил, что отменил приглашение, уступив интересам сенаторов, недовольных перспективой такого визита.

Глава «Роскосмоса» после этого пригласил руководителя NASA посетить Россию или Байконур, отметив, что сторонам необходимо обсудить, как «жить дальше».

15 января в «Роскосмосе» сообщили, что Рогозин и Брайденстайн в ходе телефонного разговора выразили преданность «делу совместного освоения космоса», глава NASA принял приглашение совершить рабочий визит.