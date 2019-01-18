Литва – рожденная революцией. «Лесные братья» за власть Советов

Ярас Валюкенас, , 19:12 — REGNUM

Несколько дней назад, 13 января 2019 года, в Литве отметили день защитников свободы. Было много сказано о жертвах, принесенных народом ради свободы и демократии государства, не обошлось, по уже сложившейся традиции, без речей в отношении внешних угроз и советской оккупации. Особо можно отметить слова Витаутаса Ландсбергиса, его речь можно даже назвать пророческой и не вызывающей оптимизма в обществе.

«Европа скатывается в культурном, духовном, не только демографическом смысле. Европейцы не хотят жить, они не хотят иметь детей, они не хотят, чтобы развивалась их цивилизация. Странные люди. Катятся к упадку. Это ждет и нас — может быть, не меня, я успею избежать», — с грустью заявил патриарх литовских консерваторов.

Удивительно было слышать подобные слова из уст некогда ярого антисоветчика и русофоба, но еще более удивительно то, что своим высказыванием Ландсбергис фактически признал пагубное влияние современных европейских ценностей на литовское общество. Отрицать то, что уже стало явным, не имеет смысла, Европа не на словах, а в реальности становится тюрьмой народов, в которой мнение большинства людей попросту игнорируются. Евросоюз строит свою «империю» по наихудшему административному образу СССР, в котором все вопросы решались из единого центра. На мой взгляд, в словах Витаутаса Ландсбергиса прослеживается некий скрытый смысл, очень всё напоминает призыв к новой революции по образу украинского Майдана, который и привел к власти радикально настроенных националистов. Что еще на сегодняшний день может сплотить людей и подавить инакомыслие в стране?

Любой мыслящий человек в Литве понимает, рано или поздно людям придется или строить свою государственность заново, или навсегда исчезнуть с карты планеты. Видимо, второй вариант более предпочтителен для современных элит, ими делается всё для того, чтобы сжечь мосты со всеми исторически близкими народами. В истории ничего не происходит случайно или по ошибке, каждое событие в ней имеет свой смысл и требует тщательного анализа. Извлекать уроки и не повторять ошибок прошлого является главной задачей живущих и будущих поколений. К сожалению, в Литве всё происходит иначе, целые исторические периоды умышленно стираются в памяти людей, в лучшем случае преподносятся с негативным окрасом. Хочу еще раз подчеркнуть: «проклиная свою историю, мы проклинаем себя, так как сами являемся порождением этой истории». Речь В. Ландсбергиса, в которой он говорит о том, что ждет Литву в ближайшей перспективе, дает нам еще один повод подумать о правильности выбранного государством пути. Или мы продолжаем идти по пути ненависти, страха и грубой пропаганды, или начинаем жить реальностью.

Как-то невольно вспоминаю слова одного литовца, с которым в самом начале 90-х столкнулся в Казахстане: «Литва — это страна, рожденная революцией», — с некой иронией заявил он тогда. Сегодня эти слова обретают для меня совсем иной смысл, сопоставляя их с воспоминаниями деда, который сам и его семья являлись участниками тех бурных событий 1917−1920 годов, картина предстает в совершенно ином цвете. Литва, как, впрочем, и Украина, на самом деле являются территориями, получившими статус государства вследствие Октябрьской революции 1917 года. Сегодня обе эти страны объединяет борьба с собственной историей, а значит, у нас появляется уникальная возможность оценить результаты этой борьбы.

Хочу успокоить русофобов: вернуть СССР в том виде, каким он был, уже невозможно, это понимают все разумные люди, то время уже ушло, как утекла и та вода в реке, в которую мы когда-то входили. Но вот воспользоваться тем положительным опытом, приобретенным в Советском Союзе, никогда не поздно. Не всё там было так плохо, как пытаются это преподнести. Историю нашей некогда общей Родины нельзя оценивать однобоко и субъективно, у каждого может быть своя правда, исходящая из своего личного опыта. Одно можно сказать точно: в СССР удалось освободить человека от борьбы за собственное выживание, от страха за свое будущее и будущее своих детей, люди с надеждой и оптимизмом смотрели в будущее. С приходом дикого капитализма многое было утеряно, хотя и сегодня социальная справедливость продолжает оставаться наиболее востребованной обществом.

«Лесные братья» и власть Советов

Хочу затронуть болезненную тему литовского общества, касающуюся борьбы литовских партизан «лесные братья». Никто в Литве не будет оспаривать факт того, что в этой борьбе принимали участие исключительно деревенские парни, большинство из которых были далеки от политики. Они отрицательно относились к литовской буржуазии, а элиты периода правления Сметоны в их глазах выглядели проститутками. Это не мои слова, это слова тех, кто принимал участие в сопротивлении тех лет, об этом часто говорил и мой отец. Идеологических разногласий с советской властью у большинства партизан не было. Они, как и мы во времена своей юности, не любили советскую партократию, били так называемую «золотую молодежь» (это были дети различной партийной номенклатуры, ставящие себя выше других). Справедливость для нас была выше различных законов, нас так воспитывали с детства. К большому сожалению, в СССР власть Советов декларировалась лишь на уровне идеологических установок, в реальности всем заправляла партийная номенклатура. Власть Советов была и остается мечтой миллионов людей, и литовский народ тут не является исключением. Наверное, не просто так Йонасу Жямайтису, лидеру литовских партизан, еще в начале 50-х предлагали пост заместителя председателя Совета министров Литовской ССР. Несмотря на свою борьбу за независимость Литвы, Жямайтис идеологически был сторонник власти Советов.

Парадоксальная на первый взгляд вещь: мы любили советскую идеологию, но не любили коммунистическую партократию. Кодекс строителя коммунизма и сегодня многим напоминает строки из библейского Нового Завета. Папа Римский Франциск в свое время объяснил, почему придерживаться левых взглядов не зазорно для верующих. По словам понтифика, коммунистическая идеология возникла в результате присвоения политическими активистами христианских ценностей. Папа уверен, что единомышленники Карла Маркса «украли знамя нашей религии», а сам философ «не придумал ничего нового». Получается, что борьбу с коммунистической идеологией можно приравнять к борьбе с христианством?

Власть Советов присутствует не только в каждой нормальной семье, она не утеряла своей актуальности и в некоторых республиках, народы Кавказа, казачьи станицы и многие другие объединения живут именно по этим принципам. Надо понимать, что, разрушая семейные ценности, либералы напрямую бьют именно по власти Советов, предлагая взамен власть «Золотого Тельца». Сохраняя в обществе традиционные ценности, мы оставляем для себя надежду на возрождение истиной власти Советов.

Что касается борьбы бывшей советской номенклатуры в Прибалтике и на Украине с советским наследием, хочется сказать так:

«Рожденные революцией, отказавшись от своего революционного наследия, от революции и погибнут».