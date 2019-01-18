Оппоблок намерен обжаловать церковный закон Украины в конституционном суде

Киев, , 18:46 — REGNUM Верховная Рада Украины с нарушением регламента приняла закон №4128-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины (по поводу подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)». Об этом 18 января написал на своей странице в Фейсбук депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

По его словам, этот закон дискредитирует и нарушает права большинства конфессий и религиозных организаций Украины.

«Вчера с грубейшими нарушениями закона о регламенте и с помощью массового «кнопкодавства» Верховная Рада проголосовала так называемый «антицерковный» закон №4128-д, дискриминирующий и нарушающий права большинства конфессий и религиозных организаций Украины и в первую очередь единственной канонической Украинской православной церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», — отметил Новинский.

Он считает, что этот закон разработан администрацией президента Украины.

«Этот законопроект писался под диктовку из администрации президента. И, единственная причина его появления — это в угоду президентской избирательной кампании, под давлением правоохранителей и местных властей обеспечить массовый переход приходов канонической Украинской православной церкви в искусственно созданную ПЦУ», — пишет Новинский.

Депутат также сообщил, что фракция «Оппозиционный блок» обратилась в конституционный суд с просьбой признать недействительными законы №4128-д и №5309 о переименовании УПЦ.

«Мы с коллегами по фракции Оппозиционного блока зарегистрировали постановление об отмене результатов голосования за этот законопроект и требуем от председательствующего переголосовать его с соблюдением законных процедур. Также мы подготовили соответствующее представление в Конституционный Суд о нарушении Конституции во время голосования законопроекта 4128-д и законопроекта 5309 о, фактически, насильственном переименовании УПЦ. Хочу заверить всех — наша политическая сила — Оппозиционный блок — использует все законные возможности для того, чтобы защитить права и свободы миллионов верующих Украины», — подытожил Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января парламент Украины принял за основу и в целом законопроект №4128-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины (по поводу подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)». По словам депутата, главы фракции «Блок Петра Порошенко» Артура Герасимова, закон урегулировал процедуру перехода церковных приходов. Он сообщил, что закон позволяет избежать столкновений и конфликтов на религиозной почве.

«Этот законопроект четко регламентирует процедуры перехода… Даже если община принимает решение остаться в лоне российской церкви, это её право. Она юридически защищена… Сегодня процедура перехода настолько защищена и настолько прописана, что никакой речи о столкновениях, недоразумениях быть не может», — добавил Герасимов.

Напомним, 20 декабря 2018 года парламент Украины принял закон о переименовании Украинской православной церкви. Он предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.