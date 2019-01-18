Анна Кузнецова требует восстановить должность детского омбудсмена в Курске

Курск, , 18:33 — REGNUM Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о необходимости восстановить аппарат детского омбудсмена в Курской области, сообщил портал 46tv. Чтобы обсудить эту тему с врио губернатора Романом Старовойта, Кузнецова 18 января посетила Курск с рабочей поездкой.

«Главная цель визита — это недопустимая ситуация с институтом уполномоченного по правам ребёнка в регионе, когда он стал соподчинённым департаменту опеки и попечительства, что недопустимо. Поэтому сегодня уже есть договорённость с главой региона о решении этого вопроса. Я думаю, результат поездки будет конструктивным.

И возвращена она должна в совершенно понятном статусе, который обеспечивает реализацию тех задач, которые стоят сегодня перед Уполномоченным по правам ребёнка. Это должен быть независимый институт, который может обеспечить экспертизу, контроль и мониторинг над теми процессами в детской политике, которые происходят в регионе», — заявила Кузнецова журналистам.

Официально уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курской области Александра Коллегаева покинула пост 17 января. Однако, как уже сообщало ИА REGNUM, должность детского омбудсмена была сокращена еще в ноябре 2018 года, когда аппарат уполномоченного указом Романа Старовойта присоединили к департаменту по опеке и попечительству, семейной и демографической политике.