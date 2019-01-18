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Подозреваемые в причастности к атаке в Кении предстали перед судом

Политика

Гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби был атакован 15 января

Найроби, 18 января 2019, 18:29 — REGNUM  Перед судом в Кении предстали пятеро арестованных исламистов, которых подозревают в причастности к нападению на отель Dusit D2 в Найроби, 18 января передает агентство Associated Press.

Всего по делу о теракте службами безопасности Кении арестованы девять человек. По информации властей, арестованные являются сообщниками боевиков сомалийской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственной за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января вооруженные боевики атаковали гостиничный комплекс Dusit D2 в столице Кении. Бой с террористами продолжался 20 часов, погиб один полицейский и пятеро исламистов, а также 20 гражданских лиц.

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