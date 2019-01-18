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В Италии 52 экс-чиновника признаны виновными в хищении средств

Политика

Общий объем бюджетных потерь составил 3 млн евро

Милан, Италия, 18 января 2019, 18:00 — REGNUM  В Италии вынесены приговоры бывшим советникам администрации региона Ломбардия, которых обвиняют в хищении бюджетных средств, передает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 18 января.

Всего по делу проходят 57 человек, 52 из них (51 из которых являются экс-чиновниками) в пятницу был вынесен обвинительный приговор. Они получили сроки от 1 года 5 месяцев до 4 лет 8 месяцев. В числе осужденных — бывшие и нынешние депутаты партий Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони в национальном и европейском парламентах.

Во время рассмотрения дела, которое тянулось несколько лет, сторона обвинения сообщала о многочисленных фактах оплаты за счет бюджета ненадлежащих расходов, а также получения денег «в конвертах». Общий объем освоенных таким образом средств составил около 3 млн евро.

Сторона защиты в свою очередь намерена оспорить приговор, ссылаясь на то, что в действиях их подзащитных не было злого умысла, а своеобразная система освоения бюджетных средств возникла задолго до появления в администрации данных граждан, и они лишь «унаследовали ее».

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