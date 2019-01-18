В Подмосковье избрали главу городского округа Руза

Руза, Московская область, , 17:31 — REGNUM Главой городского округа Руза в Московской области избрана Татьяна Витушева, сообщили журналистам 18 января в пресс-службе Главного управления территориальной политики Московской области.

Решение принято единогласно на заседании Совета депутатов. Витушева будет руководить муниципалитетом предстоящие пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Татьяна Витушева стала исполнять обязанности главы Рузы в декабре 2018 года. Её на заседании подмосковного правительства представил в новой должности губернатор Андрей Воробьёв.

Витушева хорошо известна региональной власти. Ранее она занимала пост начальника Госадмтехнадзора Подмосковья, а до этого работала в правительстве региона.

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