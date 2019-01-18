Полпред президента проинспектировал жилищное строительство Липецкой области

Липецк, , 17:28 — REGNUM Полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев 18 января посетил Липецкую область с рабочей поездкой. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в первую очередь Щеголев ознакомился с ситуацией в жилищном строительстве региона.

Игорь Щеголев вместе с врио главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым посетили микрорайон «Звёздный», где в 2018 году 68 детей-сирот получили жильё. Несмотря на то, что жильё отвечает всем современным требованиям, в самом микрорайоне есть проблемы. Не хватает дороги, внутри жилого квартала всегда пробки. Назрела необходимость строительства детского сада. Проект дошкольного учреждения есть, он уже включен в программу Министерства просвещения России для получения софинансирования из федерального бюджета.

Всего в 2018 году в регионе детям-сиротам вручили ключи от 233 квартир. На эти цели потратили 313 млн рублей. В 2019 году планируют закупить 350 квартир. В бюджете в ближайшие три года предусмотрено 1,6 млрд рублей на реализацию программы «Ликвидация очередности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда».

Затем Игорь Щеголев, Игорь Артамонов и глава Липецка Сергей Иванов встретились с жильцами аварийных домов на улице Гагарина. Жители надеются на снос обветшалых зданий и переезд в ближайшее время, но жить хотят только в этом районе. Для решения вопроса в мэрии разработали адресную программу «Развитие застроенных территорий», которую одобрили депутаты горсовета. Цель программы — повышение эффективности использования застроенных территорий, занятых аварийными домами, подлежащих сносу или реконструкции или не отвечающих современным требованиям к качеству проживания. Уже установлен перечень зданий для сноса.

В документе — 23 жилых дома на улицах Нестерова, Качалова, Гагарина, в переулке Попова. Все они были построены в 1951—1957 годах. Жителей этих домов переселят в «пилотный» дом, который построят первым в этом районе. На месте старых зданий, где было 15 тысяч квадратных метров жилья, появится новый современный квартал общей площадью 110 тысяч квадратных метров жилья. Реализация программы рассчитана на два года. В строительстве коммунально-бытовой инфраструктуры и энергоподстанции город надеется на финансовую поддержку федерального центра.

Полпред также встретился с дольщиками микрорайона «Европейский». Председатель совета директоров ПАО «Орелстрой» Александр Рогачев рассказал, что до конца 2019 года к вводу в эксплуатацию планируются 10 из 14 «проблемных» домов в Липецке. Это позволит восстановить в правах более 2000 дольщиков.

Также Игорь Щеголев побывал на липецком Городище, которое было благоустроено летом 2018 года. Как отметил Игорь Артамонов, на повестке дня — превращение в зону отдыха липчан Каменного лога, продолжение реконструкции Нижнего парка и благоустройство городской набережной. Часть работ планируется провести при содействии частных инвесторов.