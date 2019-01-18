В Швеции прошли «секретные переговоры» США и КНДР

Стокгольм, , 17:18 — REGNUM Представители США и Северной Кореи провели «секретные переговоры» в Швеции, 18 января передает агентство Associated Press.

О «секретных переговорах», которые никак не анонсировались заранее, сообщила журналистам пресс-секретарь МИД Швеции Диана Кудхайб.

«Это просто переговоры в камерном формате, в которых принимают участие международные эксперты», — пояснила Кудхайб.

Представитель шведского МИДа также сообщила, что в переговорах участвовали представитель КНДР Чо Сон Хвэй, спецпосланник США Стивен Бигун и министр иностранных дел Швеции Марго Уоллстрем.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одни «необъявленные переговоры» между представителем КНДР Ким Ён Чолом и госсекретарем США Майком Помпео 18 января должны состояться в Вашингтоне.

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