Из главной новогодней ёлки России изготовят кормушки для птиц

Москва, , 16:59 — REGNUM Главная новогодняя ёлка России 18 января была вывезена из Кремля и направлена на переработку. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

По её словам, процесс демонтажа занял двое суток, с ели было снято более тысячи игрушек и около полутора километра гирлянд.

Древесина ели будет направлена на изготовление кормушек для птиц, которые будут размещены в особо охраняемых природных зонах по всей России, сообщила Крылова.

Также, по её словам, из дерева будут изготовлены памятные значки для участников экологических акций.

Напомним, главная ёлка России в этом году была найдена в Щёлковском районе Московской области. Её возраст составлял 100 лет, высота ствола — 27 метров. Сообщалось, что на месте срубленной ели будет высажено несколько новых молодых деревьев.