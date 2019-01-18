Лукашенко: Украинские танки заправляет Россия, а не Белоруссия

Минск, , 16:55 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упреки в адрес белорусской стороны в том, что она поставляет Украине дизельное топливо, которое затем используется в военных целях, в том числе для военной техники в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом сегодня, 18 января, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в последнее время Белоруссию часто стали упрекать в том, что она продает украинской стороне дизельное топливо, которым затем заправляют украинские танки, воюющие в Донбассе.

Однако белорусский лидер утверждает, что велел провести проверку, чтобы разобраться, о каком дизельном топливе идет речь.

«Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок — бензинов и дизельного топлива — в Украину. Так как же так?» — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что объемы белорусских поставок нефтепродуктов на Украину снижаются, так как Белоруссию якобы «выдавливают с рынка».