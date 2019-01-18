Жители Краснодара попросили Медведева помочь с дорогой к новой школе

Краснодар, , 16:50 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел новую школу в Губернском микрорайоне Краснодара. Он в сопровождении губернатора Вениамина Кондратьева посетил учебные кабинеты и пообщался с детьми, сообщила пресс-служба администрации края.

Школа, которую посетил Медведев, совсем новая: она одна из десяти, построенных в регионе в 2018 году. Губернатор сообщил, что за последние три года в крае благодаря поддержке правительства было открыто 26 новых школ.

«Хорошо, что программы по созданию школ стали активно осуществляться», — отметил глава правительства РФ.

«Преимущество этой 66-й школы в том, что она построена раньше, чем стал развиваться микрорайон», — добавил губернатор.

Премьер-министр обратил внимание на важность обеспечения транспортной инфраструктурой новой школы — помочь в этом вопросе Медведева попросили местные жители. Губернатор пообещал, что необходимые работы будут проведены после того, как в микрорайоне завершится активное строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Краснодарский край. Он проведет здесь совещание по вопросу развития производства отечественной сельхозтехники.

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