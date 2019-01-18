Губернатор Орлов признал, что Архангельск не потянет международный форум

Архангельск, , 16:33 — REGNUM «Миссия Архангельской области в развитии Арктики останется высокой», — заявил глава региона Игорь Орлов, комментируя решение о переносе международного арктического форума из Архангельска в Санкт-Петербург.

«Архангельская область выполнила все обязательства и задачи, которые изначально ставились оргкомитетом Международного арктического форума, исходя из запланированных ранее параметров, — отметил Игорь Орлов. — Но сегодня можно констатировать, что интерес мировой общественности к Арктике и, соответственно, статус форума растут, изменились и требования к организации этого события. Обеспечить необходимые условия для должного приема растущего количества гостей Архангельск вряд ли сможет, как, впрочем, и любой другой город России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга».

Отметим, что форум был для региона практически единственной возможностью оставаться в международной и федеральной арктической повестке.

Руководитель региона пытаться ситуацию не драматизировать и утешает тем, что осталось:

«Архангельская область была и остается столицей Русского Севера. Наш регион продолжит выполнять свою высокую миссию по развитию Арктической зоны РФ, созданию новых технологий и материалов», — заявил Орлов, намекая, очевидно, на судостроительный кластер.

Напомним, ранее ректор САФУ Елена Кудряшова заявила, что «переезд» форума в Петербург — это новые возможности для Архангельска и что он еще может вернуть себе право быть местом его проведения.

Как сообщало ИА REGNUM, V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдет 9−10 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Такое решение было принято 17 января на заседании оргкомитета в Москве под руководством заместителя вице-премьера и полпреда президента Рф в ДФО Юрия Трутнева.

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