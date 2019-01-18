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МИД Украины отчитался о количестве расторгнутых соглашений с Россией

Политика

Украина разорвала уже около полусотни соглашений с Россией и готовится расторгнуть ещё столько же, сообщил Павел Климкин

Киев, 18 января 2019, 16:33 — REGNUM  Киев на сегодняшний день разорвал 49 различных соглашений с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции 18 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он уточнил, что речь идёт о двух межгосударственных соглашениях, 25 межправительственных, 19 межведомственных и ещё трёх межрегиональных.

По словам Климкина, в настоящее время на проработке находится «второй пакет», который предусматривает расторжение ещё около 50 двусторонних сделок.

Напомним, в декабре президент Украины Пётр Порошенко подписал ранее принятый Верховной радой закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

При этом Порошенко поручил украинскому МИД вести дальнейшую работу по «инвентаризации договорно-правовой базы с Россией».

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