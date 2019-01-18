МИД Украины: «Федерализация страны — это капитуляция»

Киев, , 16:28 — REGNUM Украина пойдет на «фундаментальную капитуляцию» в отношении России, если согласится на федерализацию. Об этом 18 января на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он сообщил, что только миротворцы ООН могут помочь в завершении войны в Донбассе.

«Мы знаем, как сделать деоккупацию Донбасса. Это знает мир — путем международной миссии. Это может быть ооновская миссия, это может быть миссия с ОБСЕ. Об этом я позавчера говорил с Мирославом Лайчаком, который является действующим главой ОБСЕ», — сказал Климкин.

«Но вы прекрасно понимаете, что логика России абсолютно другая. То, что Россия называет компромиссом, я называю фундаментальной капитуляцией, поскольку Россия хочет легитимизовать оккупацию и через Донбасс начать процесс федерализации Украины по своей логике. Это то, чего по определению никогда не будет. О всех других возможностях мы, конечно, можем говорить — о формате миссии, о последовательности, об этапах», — добавил Климкин.

Он сообщил, что до конца января Донбасс посетит делегация министров иностранных дел стран ЕС.

«В конце этого месяца у нас будет ещё одна мощная группа из наших друзей — министров иностранных дел. Будет министр иностранных дел Дании, который расскажет о посещении Мариуполя и украинского Донбасса на следующем заседании министров иностранных дел Европейского союза. К нему присоединится чешский министр (Томаш Петршичек) и ещё несколько министров», — подытожил Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января министр Климкин заявил, что ОБСЕ предлагает ввести на Донбасс совместную с Организацией Объединенных Наций (ООН) миротворческую миссию.

Напомним, 16 января новый председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Лайчак в сопровождении Климкина впервые посетил Донбасс. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения США по миссии ООН на востоке Украины неприемлемы. Он напомнил, что Россия предложила разместить миссии ООН на линии столкновения сторон, а также использовать миротворцев для сопровождения наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.