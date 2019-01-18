Пенсионер из Хакасии пожаловался лидеру КПРФ на нового губернатора

Абакан, , 16:11 — REGNUM Пенсионер из Хакасии написал возмущенное письмо лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, в котором потребовал объяснений за скандальные действия Главы Республики Валентина Коновалова. Недовольство пожилого человека связно с ложными, по мнению автора, предвыборными заявлениями коммунистов, отсутствием у руководителя региона внятной экономической программы, а также огромными премиями, которые незаслуженно были выданы членам правительства, сообщает сетевое издание ХакасияИнформ.

В своем письме мужчина не скрывает своего разочарования словами лидера российских коммунистов и действиями Главы республики Валентина Коновалова.

«Вы не скупились на похвалу и громкие эпитеты в адрес кандидата от КПРФ, — напоминает Геннадию Зюганову в письме пенсионер, — Вы назвали его «честным» и «мужественным», а по результатам выборов заявили, что «люди проголосовали за человека, который умеет держать удар, держать слово и одновременно открытый». При этом вы заявляли о наличии у него конструктивной программы. К глубокому сожалению Ваши слова не имеют ничего общего с реальностью».

Пенсионер констатирует, что молодой Глава возглавил правительство, не имея команды и хоть какой-то экономической программы. И тут же указывает, на предвыборный популизм, который обернулся пустыми обещаниями и обманутыми ожиданиями жителей.

Самым жестким ударом по доверию жителей Хакасии, пенсионер называет непомерно высокие премии чиновникам нового правительства, из-за которых, республика была опозорена на всю страну. Особенно мужчина выделяет представителя Хакасии в Москве Юлию Исмагилову, получившую 500% премиальных надбавок.

«Вопреки заявленным обещаниям сократить расходы на чиновничий аппарат в республике, новый глава выдает огромные премии заместителям и министрам, в то время как рядовые сотрудники министерств депремируются. Сам Валентин Олегович, не смотря на ваши заявления о его честности, мужественности и открытости, никак не прокомментировал ситуацию. Как объясняется обоснованность выплаты 1 миллион рублей девушке, щеголяющей в социальных сетях фотографией с Вами? Чем объясняется подобная щедрость республиканских властей на фоне гигантской дыры в бюджете и массы проблем, требующих финансов и скорейшего решения?», — подчеркивается в письме лидеру КПРФ.

Пенсионер потребовал от Геннадия Зюганова подробных разъяснений о выплате необоснованных премий, а также выполнения предвыборных обещаний, ни одно из которых пока не воплотилось в жизнь.

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