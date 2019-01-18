Краснодар, , 16:06 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Краснодар с рабочим визитом 18 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в программе поездки главы правительства России на Кубань — посещение машиностроительного завода ООО «Клаас». Здесь же премьер-министр проведет совещание, посвященное вопросам развития производства сельскохозяйственной техники и её приоритетного использования, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Кроме того, глава правительства РФ встретится и с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Помимо главы правительства, в регион прибыли вице-премьер Дмитрий Козак, полномочный представитель президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Устинов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководители отраслевых организаций и предприятий.

Немецкая компания Claas работает в России с 1992 года. В 2003 году ООО «Клаас» в Краснодаре было запущено сборочное производство сельскохозяйственной техники. В 2016 году зерноуборочные комбайны TUCANO получили статус «произведено в России». В настоящее время в Краснодаре производится восемь моделей зерноуборочных комбайнов TUCANO и четыре вида зерновых жаток, а также восемь моделей тракторов AXION и XERION в режиме крупноузловой сборки. Всего в 2018 году ООО «Клаас» произведено 1295 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Обманутые дольщики встречают Медведева у администрации Кубани