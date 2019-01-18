Сергей Жвачкин распорядился решить вопрос с участками для многодетных семей

Томск, , 15:56 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил главе Томского района и оператору мобильной связи найти решения, чтобы многодетные семьи смогли пользоваться выделенными им участками земли, сообщил в четверг представитель главы региона.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева обратилась к Сергею Жвачкину с требованием решить проблему семей, которым выделили земельные участки с ограниченным режимом пользования. Координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» указала, что выделение многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами земельных участков с ограниченным режимом пользования из-за наличия охранной зоны волоконно-оптической линии связи «является грубым нарушением земельных прав семей».

«Губернатор Сергей Жвачкин поручил недавно избранному главе Томского района Александру Терещенко вместе с оператором мобильной связи найти технические решения по расположению инженерных коммуникаций, что позволит решить проблему», — сообщает РИА Новости.

В областной администрации также сообщили, что ещё в августе 2018 года губернатор утвердил план мероприятий по реализации комплекса мер по бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей. Первый пункт этой «дорожной карты» — корректировка регионального законодательства, которая позволит предоставлять многодетным семьям с их согласия иные меры соцподдержки взамен бесплатного земельного участка.

Ранее региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» в отношении чиновников из администрации Томского района Томской области, которые, по версии следствия, в период с августа по сентябрь 2018 года выделили земельные участки многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами в зоне с ограниченным режимом пользования — они оказались в охранной зоне линии связи одного из мобильных операторов.