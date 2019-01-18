Никакого двойного гражданства людям с паспортами РФ — МИД Украины

Киев, , 15:57 — REGNUM Украине следует разрешить двойное гражданство, но только не лицам, имеющим российский паспорт, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время конференции, сообщил 18 января телеканал 112.ua.

«Никакого двойного гражданства для тех, кто с российскими паспортами на сегодня, пока есть агрессия, не может быть. Есть вопрос, каким образом прописать критерии для двойного гражданства», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума РФ упростила отказ гражданства Украины и позволила бывшим гражданам этой страны работать на государственной и муниципальной службе, а также в правоохранительных органах Крыма и Севастополя.

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По данным миграционной службы России, треть участников добровольной программы по переселению соотечественников — граждане Украины.

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