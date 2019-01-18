Пятница, 18 Января 2019 года
15:58:57 МСК

Климкин поддержал закон о прямых закупках оружия за рубежом

Политика

Теперь украинские военные смогут заключать прямые контракты на поставку вооружения «не только у США», но и в других странах

Киев, 18 января 2019, 15:39 — REGNUM  Украинские власти на сегодняшний день ведут прямые переговоры с иностранными партнерами о закупках вооружения. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил 18 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Принятый 17 января Верховной радой закон, позволяющий минобороны страны вести прямые переговоры о приобретении оружия за рубежом, создает «абсолютно новые возможности» для сотрудничества, подчеркнул он. Теперь украинские военные смогут заключать прямые контракты на поставку вооружения «не только у США», но и в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что Верховная рада Украины приняла решение предоставить минобороны страны право заключать международные договоры.

Читайте также: Рада позволила министерству обороны напрямую покупать оружие за рубежом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Западные поставки оружия на Украину
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить