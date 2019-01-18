Климкин поддержал закон о прямых закупках оружия за рубежом

Киев, , 15:39 — REGNUM Украинские власти на сегодняшний день ведут прямые переговоры с иностранными партнерами о закупках вооружения. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил 18 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Принятый 17 января Верховной радой закон, позволяющий минобороны страны вести прямые переговоры о приобретении оружия за рубежом, создает «абсолютно новые возможности» для сотрудничества, подчеркнул он. Теперь украинские военные смогут заключать прямые контракты на поставку вооружения «не только у США», но и в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что Верховная рада Украины приняла решение предоставить минобороны страны право заключать международные договоры.

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