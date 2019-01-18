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Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита в Сербию

Политика

В частности, обсуждалась ситуация в Косово

Москва, 18 января 2019, 15:28 — REGNUM  Сегодня, 18 января, президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

Главной темой совещания стали итоги визита главы государства в Сербию. Также затрагивались вопросы по ситуации в Косово.

Кроме того, Путин и члены Совбеза обсудили предстоящие международные контактах главы Российского государства и вопросы социально-экономического развития страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2019 года президент России Владимир Путин посетил с однодневным официальным визитом Сербию.

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Внешняя политика России
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