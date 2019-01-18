МИД Украины предложил ввести «биометрический визовый режим» с Россией

Киев, , 15:38 — REGNUM Украине следует ввести биометрическую визу и систему предварительного уведомления гражданами России о своём желании посетить страну, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции, сообщило 18 января издание «Зеркало недели».

«Обычный визовый режим со «страной-агрессором» работать не будет, поэтому, если и принимать решение о введении визового режима с Россией, то это должен быть только биометрический визовый режим…», — считает Климкин.

Он также предложил обязать граждан России предварительно уведомлять украинские государственные структуры о своём желании посетить Украину.

Климкин добавил, что для осуществления данного предложения, необходимо дополнительно направить в РФ 70 консулов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2018 года Украина запретила въезд на свою территорию всем мужчинам-гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

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