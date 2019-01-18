Пятница, 18 Января 2019 года
15:26:09 МСК

Глава МИД Украины предложил «тотально переформатировать» отношения с РФ

Политика

Официальный Киев на текущий момент свел к минимуму весь комплекс отношений с российской стороной

Киев, 18 января 2019, 15:25 — REGNUM  Украине необходимо «переформатировать» отношения с Российской Федерацией. Об этом, как передает украинский «Пятый канал», сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время озвучивания итогов работы внешнеполитического ведомства за 2018 год.

По его словам, официальный Киев на текущий момент свел к минимуму весь комплекс отношений с российской стороной.

«Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях, — сказал Климкин. — Это мы окончательно проехали, этого не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра».

При этом Климкин добавил, что к «тотальному переформатированию отношений с РФ» Украине нужен «комплексный подход».

Напомним, 8 января глава МИД Украины Павел Климкин в эфире программы «Завтрак с 1 + 1» заявил, что мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет нужно запретить въезд на Украину на постоянной основе.

Читайте также: Украина усилила охрану госграницы на «угрожаемых направлениях» — ГПУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить