Глава МИД Украины предложил «тотально переформатировать» отношения с РФ

Киев, , 15:25 — REGNUM Украине необходимо «переформатировать» отношения с Российской Федерацией. Об этом, как передает украинский «Пятый канал», сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время озвучивания итогов работы внешнеполитического ведомства за 2018 год.

По его словам, официальный Киев на текущий момент свел к минимуму весь комплекс отношений с российской стороной.

«Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях, — сказал Климкин. — Это мы окончательно проехали, этого не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра».

При этом Климкин добавил, что к «тотальному переформатированию отношений с РФ» Украине нужен «комплексный подход».

Напомним, 8 января глава МИД Украины Павел Климкин в эфире программы «Завтрак с 1 + 1» заявил, что мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет нужно запретить въезд на Украину на постоянной основе.

Читайте также: Украина усилила охрану госграницы на «угрожаемых направлениях» — ГПУ