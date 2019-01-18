Президент Индонезии рассказал о борьбе с терроризмом в стране

Джакарта, , 15:45 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна стала примером для других государств в области борьбы с терроризмом, сообщает Antaranews.

«Индонезия стала примером для других стран в области борьбы с терроризмом, поскольку мы используем не только строгий правовой метод, но и религиозное образование», — заявил президент в ходе президентских и вице-президентских дебатов в Джакарте.

По его словам, в основе закона о терроризме, принятом в Индонезии в 2018 году, лежит социальный, экономический, культурный и религиозный подходы, которые в сочетании с правовыми методами позволяют эффективно бороться с терроризмом в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политический обозреватель в Индонезии Ариф Амарудин заявил, что вопрос искоренения терроризма станет одной из тем в ходе президентских дебатов.

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