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Президент Индонезии рассказал о борьбе с терроризмом в стране

Политика

Индонезия использует сочетание правовых методов и религиозного образования

Джакарта, 18 января 2019, 15:45 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна стала примером для других государств в области борьбы с терроризмом, сообщает Antaranews.

«Индонезия стала примером для других стран в области борьбы с терроризмом, поскольку мы используем не только строгий правовой метод, но и религиозное образование», — заявил президент в ходе президентских и вице-президентских дебатов в Джакарте.

По его словам, в основе закона о терроризме, принятом в Индонезии в 2018 году, лежит социальный, экономический, культурный и религиозный подходы, которые в сочетании с правовыми методами позволяют эффективно бороться с терроризмом в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политический обозреватель в Индонезии Ариф Амарудин заявил, что вопрос искоренения терроризма станет одной из тем в ходе президентских дебатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба с терроризмом станет темой «президентских дебатов» в Индонезии — СМИ

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