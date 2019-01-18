Ярославец завершил работу над мозаикой в Белграде с Путиным и Вучичем

Ярославль, , 15:24 — REGNUM 17 января ярославский художник Николай Мухин закончил работу над мозаикой в храме святого Саввы в Белграде вместе с президентами России и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем. Об этом сообщает официальный сайт президента России.

Во время визита Владимира Путина в Белград Николай Мухин ознакомил президентов России и Сербии с ходом работ по мозаичному оформлению купола и алтарной части собора.

Главы обоих государств и Патриарх Сербский Ириней вложили недостающие фрагменты в мозаику «Образ Нерукотворный», символически завершив работу над панно. Фрагмены мозаики, вложенные президентами и патриархом, были белого, синего и красного цвета — это цвета флагов России и Сербии.

Николай Мухин руководит группой российских художников, работающих над украшением храма святого Саввы. Мухин известен многими работами в разных странах мира. В частности, бригада под руководством Николая Мухина участвовала в росписи храма Христа Спасителя в Москве.