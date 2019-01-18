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Зюганов: Передача Курил повлечет еще 12 территориальных претензий

Политика

Национальные интересы

Зюганов: Передача Курил повлечет еще 12 территориальных претензий
Дележ пирога

Москва, 18 января 2019, 15:16 — REGNUM  Любая попытка сдачи Курильских островов повлечет 12 претензий относительно других территорий России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов журналистам.

«Любая попытка сдачи наших островов будет означать огромную угрозу безопасности нашей страны… Президент клялся на Конституции, что гарантирует территориальную целостность», — напомнил депутат Госдумы.

Коммунист уверен, что «президент не имеет никакого права отдавать ни вершка наших земель».

«Если вы уступите хоть один гектар, вам завтра выкатят минимум 12 претензий начиная от Выборга, Калининграда», — подчеркнул Зюганов.

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Курильские острова и Япония
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