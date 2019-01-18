«Поучительный пример» – депутат Госдумы РФ о выходе США из ДРСМД

Москва, , 15:39 — REGNUM СССР и Россия выполняли все требования, которые вытекали из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), полагает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 18 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Все необходимые требования, которые вытекали из ДРСМД, подписанного в 1987 году, сначала советская сторона, а потом уже и российская выполняли, — сказал Хинштейн. — И [обеспечивали] контроль за вооружением не только с точки зрения прибытия сюда (в РФ — прим. ИА REGNUM ) регулярных делегаций, но и с точки зрения средств объективного контроля. Вообще же история ДРСМД — это наглядный пример того, к чему приводит наивность, помноженная (вероятно, подразумевалось «возведённая» — прим. ИА REGNUM ) в ранг национальной политики. Пример для нас поучительный — чтобы мы вновь не наступили на те же грабли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава МИД России Сергей Лавров проведёт переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом. Министры иностранных дел двух государств обсудят ряд важных международных вопросов: ситуацию вокруг выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ситуацию в Сирии и реализацию Минских договоренностей на Украине.

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