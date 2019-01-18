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Порошенко назвал провокацией вопрос о борьбе с коррупцией

Политика

Политик нервно реагирует на любые вопросы

Черкассы, Украина, 18 января 2019, 15:27 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко назвал «москальским провокатором» человека, который задал ему вопрос о борьбе с коррупцией. Видео опубликовало 18 января издание Strana.ua.

Во время «общения с народом» в Черкассах к Порошенко подошёл мужчина и на русском языке спросил, когда тот намерен бороться с коррупцией?

«Видите, прислали человека, который даже украинский язык не знает. Москальские провокаторы даже тут пытаются нас расколоть. Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат: «Слава Украине!» — ответил Порошенко.

На это мужчина ответил, что является украинцем, который хочет, чтобы на Украине на было коррупции, однако Порошенко не стал продолжать беседу.

Напомним, Пётр Порошенко возит по городам Украины и показывает публике томос об автокефалии. В «томос-туре» его сопровождает глава раскольничьей церкви Епифаний.

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С подачи украинского блогера Анатолия Шария в каждом городе люди задают Порошенко вопрос о преследовании журналистов на Украине и, в частности, самого Шария. Порошенко очень бурно реагирует на этот флешмоб, к примеру, во время одной из последних встреч он выбил телефон из рук человека, посмевшего задавать вопросы.

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