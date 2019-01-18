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Киев заявил о разрыве сотни договоров с Москвой

Политика

Договорённости по ещё стольким же планируется прекратить

Киев, 18 января 2019, 15:05 — REGNUM  Украина уже расторгла с Россией 49 ранее подписанных соглашений и останавливаться на достигнутом не собирается. Как заявил в ходе брифинга глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, Киев будет последовательно идти по этому пути.

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«Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в эфире регионального Пятого канала.

Он также отметил, что в настоящее время Киев уже свёл «весь комплекс отношений с Россией к минимуму».

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«Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях. Это мы окончательно проехали, этого не будет ни завтра, ни послезавтра. Но нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией», — добавил Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, который действует с 1998 года, с 1 апреля 2019 года. В Кремле назвали такое решение властей Украины «проявлением неуважения к своему собственному народу и его интересам».

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