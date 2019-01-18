Марин Ле Пен объяснила, почему больше не выступает за выход Франции из ЕС

Рим, , 15:00 — REGNUM Хорошей альтернативой выходу из Евросоюза и зоны евро будет победа на европейских выборах и изменение ситуации в ЕС изнутри, заявила в интервью Corriere della Sera в пятницу, 18 января, лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Прежде у тех политических сил Европы, которые выступают за национальный суверенитет и традиционные ценности, такой возможности не было, поэтому вариант выхода из ЕС казался единственно возможным, объяснила Ле Пен.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая 2019 года. Движение Марин Ле Пен войдет в альянс сторонников суверенитетов с «Лигой» Маттео Сальвини и еще несколько европейскими партиями.

Социологи полагают, что партии, входящие в ныне правящий в ЕС альянс «народников» и «социалистов», не сумеют сохранить большинство в новом составе Европарламента.

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