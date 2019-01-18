Берлускони: Европа утратила свою роль в мировой политике

Рим, , 14:51 — REGNUM Европа утратила свою роль в мировой политике, и эту ситуацию нужно исправить, чтобы западные демократически ценности сохранились и не были подчинены «ценностям китайской империи», заявил в пятницу, 18 января, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает информагентство ANSA.

Берлускони таким образом прокомментировал свое решение баллотироваться на выборах в Европарламент в мае 2019 года. Экс-премьер Италии сказал, что намерен «влиять на правящую европейскую партию изнутри». Подразумевается Европейская народная партия, в состав которой на уровне ЕС входит «Вперед, Италия».

Наблюдатели в свою очередь не уверены, поможет ли личное выдвижение 82-летнего политика рейтингам его партии (в настоящий момент — 8−9%), часть экспертов пролагают, что эффект от выдвижения Берлускони будет прямо противоположным. Нет уверенности и в том, что ныне правящий в ЕС альянс «народников» и «социалистов» останется у власти после мая 2019 года.

Читайте также: Берлускони баллотируется в Европарламент «из чувства ответственности»