Трамп не пойдет на поводу: сколько продлится «шатдаун» в США

Москва, , 14:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уже вошел в историю, как президент с самым длинным шатдауном, который продолжается 27 дней. Причем причина, вызвавшая остановку работы правительства и государственных структур, смехотворная — президенту и законодателям не удалось договориться о выделении 5 млрд долларов на возведение забора на границе с Мексикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

За время своего президентства Трамп уже твердо закрепил за собой репутацию не столько политика, сколько торговца. Он умеет и любит блефовать, запугивать оппонентов, постоянно менять свою позицию, зачастую на прямо противоположную.

«По всей видимости, Трамп не пойдет на поводу у конгрессменов, выступающих против возведения ограждения на границе с южным соседом, тем более что это был один из основных пунктов его предвыборной программы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

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