Бывший посол Казахстана в Узбекистане освобожден под залог

Астана, , 14:45 — REGNUM Бывший посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев был освобожден под залог в середине октября 2018 года, сообщает 18 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на суд Астаны.

В суде пояснили, что ходатайство органа, ведущего расследование, было рассмотрено 17 октября 2018 года. Дополнительную информацию в суде отказались оглашать. Ранее Утембаев был временно отстранен от должности посла.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 2018 года официальный представитель агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Жанна Бастарова заявила, что посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств.

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